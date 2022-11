PCDF divulga resultado e cronograma do concurso de agente de polícia

A PCDF divulga o resultado final da avaliação psicológica e o resultado provisório da sindicância de vida pregressa e investigação social

Nesta quinta-feira, 10, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulga o resultado final da avaliação psicológica e o resultado provisório da sindicância de vida pregressa e investigação social dos candidatos ao concurso para agente de polícia.

Na publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), também há alterações em datas estabelecidas no cronograma do certame. Está prevista a convocação para o curso de formação em março de 2023, com publicação dos resultados finais desse curso e do concurso em julho.

A informação completa está no Diário Oficial do DF desta quinta, 10, na Seção III, a partir da página 55.