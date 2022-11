Consulta pública sobre revisão da poligonal do Parque Ecológico do Paranoá

Marcado para 9 de dezembro, encontro apresenta a proposta de aumento de mais de 200% na área oficial da unidade de conservação

O Instituto Brasília Ambiental convida a população do Distrito Federal a participar de consulta pública sobre a redefinição da poligonal do Parque Ecológico do Paranoá, tema que inclui a recategorização da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Paranoá Sul.

O encontro será realizado em 9 de dezembro, das 9h às 12h, na Coordenação Regional de Ensino do Paranoá (DF-250, Km 3, Sítio Rosas, Região dos Lagos). Também será possível participar virtualmente, por meio dos canais a serem disponibilizados no site do Brasília Ambiental.

A consulta pública é mais um instrumento para garantir transparência às ações do Governo do Distrito Federal, incluindo a sociedade no debate sobre temas de interesse coletivo. Desta forma, a discussão é ampliada, o que propicia a obtenção de mais informações, opiniões e colaborações para refinar a proposição. Posteriormente, o processo dessa consulta será disponibilizado no site do instituto.

Confira aqui a proposta de redefinição de poligonal, recategorização e ampliação do Parque Ecológico do Paranoá.

Com informações da Agência Brasil