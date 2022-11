Moradia será presente de Natal para 2,8 mil pessoas

GDF vai entregar 704 unidades habitacionais ainda este ano e prevê mais 4.344 mil para 2023, beneficiando mais de 17 mil pessoas

Até o fim deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai entregar 704 unidades habitacionais e liberar moradia para cerca de 2,8 mil pessoas por meio de programas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Um presente de Natal para tantas famílias que lutam pelo sonho da casa própria.

As 704 habitações vão ser entregues em quatro condomínios do Itapoã Parque, que começou a ter unidades liberadas este ano e saiu do papel durante a gestão do governador Ibaneis Rocha. Também no Itapoã, o GDF vai entregar mais 4.160 residências no próximo ano, distribuídas em 25 condomínios. Somando os outros residenciais a serem disponibilizados em 2023, o DF chegará a 4.344 moradias, o que atende mais de 17.376 mil pessoas, considerando uma média de quatro pessoas por família.

“Ao longo da gestão, fomos tirando projetos do papel e entregando empreendimentos importantes, como o Itapoã Parque e também apartamentos no Sol Nascente, em São Sebastião e no Recanto das Emas. Vamos seguir com as entregas, construir mais moradias e esperamos chegar, no segundo mandato, à marca de 80 mil unidades construídas”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

As outras unidades com previsão de entrega Para o próximo ano, está prevista a entrega de 44 unidades no Residencial Maria Clara, localizado na QS 10 do Riacho Fundo II, e 140 no Residencial Horizonte, no Trecho 2 da Quadra 105 do Sol Nascente.

Novos projetos

“Estamos fechando o ano de 2022 com mais uma entrega de 704 unidades em uma época tão importante do ano: o Natal e o ano-novo. É o governo realizando o sonho das pessoas”, complementa o presidente da Codhab, João Monteiro.

Somando os quatro anos de gestão (2019-2022), o GDF chegará a 4.934 unidades habitacionais entregues. A tendência é de aumento a partir de 2023, uma vez que foram desenvolvidos mais projetos e bairros pela atual gestão.

Confira, abaixo, as entregas de unidades residenciais ano a ano.

→ 2019: 752

→ 2020: 656

→ 2021: 1.136

→ 2022: 1.686 e mais 704 a serem entregues, totalizando 2.390

→ Total: 4.934

Com informações da Agência Brasília