Motorista fica preso em ferragens após colisão entre dois veículos na L3 Norte

Um dos motoristas foi transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB)

Um acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (6), na L3 Norte, altura da 413, deixando um motorista preso às ferragens. O incidente envolveu uma Mitsubishi Pajero de cor preta, conduzida por um homem, de 41 anos, e um Hyundai HB20 de cor cinza, dirigido pelo motorista, de 35 anos.

Por volta das 19h27, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, enviando duas viaturas ao local. A equipe de socorro chegou rapidamente e constatou a gravidade da situação, encontrando o motorista do Hyundai HB20 preso às ferragens.

Os bombeiros realizaram uma operação de resgate delicada e eficiente para retirar o motorista do veículo acidentado. Após a intervenção, o motorista do HB20 foi removido das ferragens e avaliado pela equipe médica. Ele apresentava uma luxação no ombro esquerdo, sangramento nasal e confusão mental. O motorista foi imediatamente transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) consciente, porém desorientado, e em estado estável.