Ônibus voltam a circular pelo DF

Os ônibus já voltaram a circular no Distrito Federal. A greve, que começou à meia-noite de segunda-feira (6), foi suspensa após assembleia realizada entre rodoviários e sindicato na tarde de ontem, na Rodoviária do Plano Piloto, e eles voltaram a trabalhar.

A categoria fez greve em busca a renovação do Acordo Coletibvo de Trabalho, que venceu no dia 1º de agosto, reposição salarial e ganho acma da inflação. Para isso, negocia com as empresas e também com o Governo do Distrito Federal, e as conversas devem ser retomadas amanhã (10), com o prazo de 10 dias para serem concluídas. Ou seja, se não houver novo acordo, uma nova greve deve acontecer a partir de 19 de novembro.

Com a retomada da circulação dos ônibus, as faixas voltaram a ser exclusivas. Ontem, para ajudar no trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) havia liberado para todos os veículos.