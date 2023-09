PCDF desmantela ponto de tráfico de drogas na Estrutural

Foram apreendidos várias porções de cocaína e crack, além de um revólver calibre 38 e munições

No último domingo (3), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em coordenação com a equipe da 8ª Delegacia de Polícia (DP), e em parceria com policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar/GTO 35, desencadeou a “Operação Narcóticos”.

O objetivo da operação era investigar e combater o tráfico de drogas em uma residência situada na Quadra 5 do Setor Leste da Estrutural/DF.

Durante as diligências, as autoridades apreenderam várias porções de cocaína e crack, além de um revólver calibre 38, munições e outros objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas. Todos esses itens foram encaminhados para análise pericial no Instituto de Criminalística da PCDF.

De acordo com informações iniciais obtidas durante a operação, um homem de 45 anos é apontado como o responsável pelos produtos ilícitos encontrados no local. No entanto, as investigações estão em curso e serão aprofundadas para determinar seu envolvimento preciso no tráfico de drogas.

Caso o suspeito detido seja condenado pela Justiça, ele poderá enfrentar uma pena de reclusão que varia de cinco a 15 anos