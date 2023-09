Idoso de 63 anos é preso suspeito de estuprar menino de 12 anos no Sol Nascente

A ação policial foi realizada em conformidade com um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 19ª Delegacia de Polícia (DP), efetuou a prisão de um homem de 63 anos no final da tarde de segunda-feira (4) sob acusações de estupro de vulnerável cometido contra um menino de apenas 12 anos.

De acordo com as informações da investigação, o idoso enfrenta a acusação de ter praticado diversos atos libidinosos, incluindo sexo oral e ejaculação na mão da criança em questão, em um incidente ocorrido no dia 28 de julho.

Segundo as apurações, os eventos traumáticos transcorreram na residência do agressor, que se aproveitou de sua amizade com a família da vítima para convidar o menino a passar a noite em sua casa, oferecendo-lhe companhia para seu próprio filho.

Após o ocorrido, a criança corajosamente compartilhou os detalhes do abuso com sua mãe, que, imediatamente, dirigiu-se à 19ª DP para relatar o terrível incidente.

A ação policial incluiu a execução de um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, localizada no bairro Sol Nascente, em Ceilândia. Durante a busca, os investigadores apreenderam um aparelho de telefone celular e um pendrive, que foram encaminhados à perícia técnica da PCDF para análise.