Professor é preso por armazenamento de material pornográfico infantil na Asa Norte

Em uma busca no celular do suspeito, foram encontrados dois vídeos que continham cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão no último domingo (3), de um homem de 34 anos por suspeita de armazenamento de vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

Uma testemunha foi até a 5ª Delegacia de Polícia para relatar um encontro em um site de relacionamento. O denunciante afirmou que após conhecer o suspeito, eles passaram a se comunicar por meio de um aplicativo de mensagens.

Durante essa comunicação, o indivíduo investigado enviou vídeos que continham cenas de conteúdo sexual explícito envolvendo um adulto e um garoto. Para a surpresa do denunciante, o suspeito ainda sugeriu que ambos se envolvessem em atos ilícitos com o garoto, alegando que o menino era seu afilhado.

Chocado com a proposta criminosa, o informante percebeu a seriedade da situação e imediatamente decidiu procurar as autoridades policiais. A denúncia foi oficialmente registrada ainda no domingo (3).

Os policiais agiram com rapidez, conseguindo identificar o suspeito e descobrindo que ele exercia a função de professor de ginástica em uma academia renomada na região da Asa Norte, em Brasília.

Na noite do mesmo dia, as autoridades se dirigiram até a academia e efetuaram a prisão do indivíduo.