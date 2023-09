Novos guichês nas Farmácias de Alto Custo ampliam atendimento ao público

Todas as três unidades do DF receberam melhorias para mais agilidade nos serviços ofertados. Na Asa Sul, o total de baias passou de 7 para 17

Com o objetivo de prestar um melhor serviço à população e aumentar a capacidade de atendimento, as três farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Distrito Federal, mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, passam por reformas, já em fase de finalização. Durante as intervenções, não houve interrupção do serviço.

Na unidade da Asa Sul, que fica na estação de metrô da 102 Sul, a quantidade de guichês mais do que dobrou, passando de sete para 17. A Farmácia de Alto Custo do Gama (Praça 1, Área Especial s/n, Setor Leste) também foi contemplada com novas baias de atendimento ao público, de 11 foram para 14.

Já a unidade de Ceilândia (EQNM 18/20 – Praça do Cidadão) teve a reforma de um bloco inteiro, com melhor divisão do prédio, criação de salas, troca de piso e forro do teto. Além disso, o número de guichês foi ampliado de 16 para 23.

“Queremos aumentar a capacidade para que seja possível atender toda a população cadastrada no CEAF com menor tempo de espera. O número de guichês impacta diretamente nisso”, explica a gerente do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Mariana Mantovani. A readequação dos espaços teve início em maio e está em fase de finalização.

Serviço

As Farmácias de Alto Custo funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, e sábado, de 7h às 12h. As três unidades – localizadas em Ceilândia, na Asa Sul e no Gama – distribuem 245 tipos de medicamentos adquiridos tanto pela Secretaria de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde.