PCDF desmantela duas organizações de tráfico de drogas a 1 km da Esplanada

A ação dos traficantes envolvia a venda de cocaína, crack e maconha, tudo isso a aproximadamente 1 quilômetro de distância da simbólica Esplanada dos Ministérios, localizada no coração de Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma megaoperação com o objetivo de desbaratar duas associações criminosas que haviam convertido a região central da capital do país em um mercado ilícito de entorpecentes.

Com precisão, as equipes da PCDF estão cumprindo um total de 70 mandados judiciais, sendo 36 mandados de busca e apreensão, e outros 34 de prisões temporárias. A emissão dessas ordens partiu da 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília, impulsionando uma ação coordenada das forças policiais.

As origens dessa investigação remontam à 5ª Delegacia de Polícia, onde teve seu início em setembro de 2021. Durante o desenrolar das investigações, emergiram duas organizações criminosas que atuavam em parceria. Os principais focos de atuação desses grupos eram a Rodoviária do Plano Piloto, um shopping no bairro, o Conic, o Setor Comercial Sul (SCS) e adjacências da região.

No âmago da primeira organização criminosa, cujo líder tem 30 anos de idade, os membros se autodenominavam como parte da “Família 33”. Essa nomenclatura fazia alusão ao artigo da Lei Antidrogas que tipifica o crime de tráfico de entorpecentes. Esse grupo detinha o domínio do tráfico de crack e operava de forma predominante na Rodoviária do Plano Piloto, no Conic, em um shopping local e nas proximidades das quadras.

Já a segunda quadrilha, sob a liderança de um homem de 38 anos, era responsável pelo comércio de cocaína e maconha nos mesmos locais mencionados anteriormente. A investida desses grupos delinquentes pôs em destaque o quão audaciosas e arriscadas as atividades criminosas haviam se tornado bem no coração da capital, um local que, teoricamente, deveria ser sinônimo de segurança e civilidade para todo o país.