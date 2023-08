Governador Ibaneis Rocha se reúne com diretor-executivo do FMI nos EUA

Acompanhado do secretário de Planejamento e do presidente do BRB, Ibaneis tratou de oportunidades econômicas para o DF com Afonso Bevilaqua

O governador Ibaneis Rocha se reuniu, nesta terça-feira (29), em Washington, com o diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua. No encontro, que integra a agenda oficial do chefe do Executivo na capital dos Estados Unidos, foram debatidas perspectivas para a América Latina e oportunidades econômicas para o Distrito Federal.

“Tivemos a oportunidade de ouvir sobre a política macroeconômica mundial, também sobre as perspectivas da América Latina e do Brasil, tratando dos relatórios internacionais que estão sendo cuidados. Isto nos dá também uma oportunidade de ter uma visão geral da economia mundial e daquilo que vai acontecer no nosso Estado”, afirmou Ibaneis Rocha. “Então, é uma grande oportunidade, uma agenda muito produtiva. Tenho certeza que vai nos engrandecer enquanto políticos e vamos melhorar nossa economia”, afirmou Ibaneis Rocha.

O governador foi acompanhado pelo secretário de Planejamento, Ney Ferraz, e pelo presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A agenda de Ibaneis Rocha nos Estados Unidos segue nesta quarta-feira (30) com uma reunião com a diretora de Estratégias e Operações para a Região da América Latina e Caribe do Banco Mundial, Ayat Soliman.

A missão em solo norte-americano faz parte da programação do LIDE Brazil Development Forum. No evento, o governador do Distrito Federal participará do painel “Oportunidades de financiamento para infraestrutura e serviços públicos nos estados e nos municípios brasileiros”, na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, no Hotel Willard, em Washington.

Em sua participação, Ibaneis vai apresentar as vantagens do Distrito Federal como centro de distribuição para o Brasil e também para a América do Sul, a partir da privilegiada localização geográfica e boa malha viária, além de um aeroporto que é considerado um dos melhores do país. O objetivo é mostrar a capital como privilegiada para empresas de logística.

Veja a agenda do governador nos Estados Unidos:

⇒ 30/8 (quarta-feira)

16h – Reunião com a diretora de Estratégias e Operações para a Região da América Latina e Caribe do Grupo Banco Mundial, Ayat Soliman

⇒ 31/8 (quinta-feira)

16h30 – Reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

18h – Coquetel de boas-vindas oferecido pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti

⇒ 1º/9 (sexta-feira)

8h30 – Sessão de abertura do LIDE Brazil Development Forum 2023

12h30 – Almoço do Brasil promovido pelo LIDE: Perspectivas para o Brasil

15h30 – LIDE Brazil Development Forum – Painel 4: Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e nos Municípios Brasileiros

19h – Coletiva de imprensa dos participantes do LIDE Brazil Development Forum 2023

⇒ 2/9 (sábado)

8h – Reunião com café da manhã promovido pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

10h – Visita ao escritório do BID

Retorno para Brasília

