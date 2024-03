PCDF desmantela comércio ilegal de armas de fogo

Nesta terça-feira (19), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou uma operação para investigar empresas e indivíduos suspeitos de envolvimento em comércio ilegal de armas de fogo e sonegação fiscal.

Segundo informações divulgadas pela polícia, dois dos investigados teriam chegado ao ponto de ameaçar um cliente de morte depois que ele se recusou a desistir de denunciar a empresa. Os responsáveis pela loja, um despachante e um policial militar, teriam emitido uma nota fiscal falsa para o comprador, resultando no indeferimento do registro de sua arma pelo Exército.

A partir da primeira denúncia recebida, outras nove lojas de armas foram identificadas como praticantes do mesmo crime.

Conforme relato da PCDF, as investigações tiveram início após uma denúncia feita em agosto de 2023 por um atirador desportivo (CAC). Este atirador teria adquirido uma arma de fogo em uma das lojas sob investigação e, ao tentar registrar o armamento, o Exército negou o pedido, alegando que a nota fiscal era falsa.

O cliente então buscou os responsáveis pela loja em busca de uma solução, sendo que estes ofereceram uma arma de fogo com numeração raspada e caixas de munições como uma forma de fazer a vítima desistir da investigação. No entanto, tal proposta foi recusada pelo denunciante. Como resposta, os responsáveis pela loja teriam feito ameaças de morte contra o cliente.

Além disso, a Receita do Distrito Federal constatou que as dez lojas envolvidas venderam armas sem registrar as movimentações em seus estoques. Em outras palavras, emitiram notas fiscais de saída de mercadorias sem ter registros de entrada correspondentes, o que configura também como comércio ilegal de armas de fogo.

A operação desta terça-feira está sob coordenação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/DECOR).