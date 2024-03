Homem morre atrpoleado no Eixão Sul

Um homem morreu após ser atingido por um veículo SUV no Eixão Sul, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência às 19h18 da última segunda-feira (18), mobilizando um total de quatro viaturas.

O acidente ocorreu na Asa Sul, nas imediações da Quadra 106. No local, os socorristas encontraram o veículo Nissan/Kicks de cor cinza, sob a condução de uma motorista de 34 anos, envolvida no atropelamento de um homem, cuja identidade não foi revelada.

A vítima foi prontamente atendida e avaliada pela equipe médica, que constatou estar em parada cardiorrespiratória (PCR). Os profissionais do CBMDF, com o suporte da U.S.A do SAMU, iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). No entanto, após cerca de 40 minutos de tentativas, infelizmente, não foi possível restabelecer os sinais vitais do homem.