PCDF desarticula quadrilha especializada em clonagem de celular

Três indivíduos permanecem foragidos, não tendo sido localizados durante a operação

Uma operação realizada pela 38ª Delegacia de Polícia, localizada em Vicente Pires, teve início na manhã de hoje com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão. As ações estão sendo executadas no Distrito Federal, região do entorno e até mesmo em Joinville, Santa Catarina. Até o momento, seis pessoas foram presas, sendo duas na região do DF, duas no entorno e quatro em Santa Catarina.

A investigação teve início em 4 de janeiro, após uma vítima de 52 anos, residente em Vicente Pires, procurar a polícia para relatar uma situação que havia enfrentado. Segundo o relato, um indivíduo se passando por funcionário de um banco entrou em contato, solicitando informações. Com os dados fornecidos pela vítima, o golpista teve acesso ao celular e à conta bancária, realizando transferências significativas que, conforme mencionado, chegaram a atingir o valor de 50 mil reais.

A vítima recebe uma ligação de um indivíduo que se faz passar pela central telefônica do BRB, utilizando números e sons idênticos aos reais. Após conferir os dados bancários, o falso atendente informa ao cliente que este está sendo alvo de uma tentativa de fraude, afirmando que será transferido para a área de segurança do banco, chamada Jefra. Nesse momento, uma segunda pessoa, também se identificando como funcionário do banco, solicita que o cliente instale um aplicativo chamado Ndesk, que seria um antivírus. O atendente orienta o cliente a fornecer um código que surge no aplicativo, afirmando ser um número de vírus no telefone.

Com esse código em mãos, os criminosos conseguem espelhar o celular da vítima e, a partir disso, acessar suas contas bancárias para realizar empréstimos e transferências em benefício próprio.

De acordo com o delegado adjunto da 38ª Delegacia, Valber Lima, esse tipo de golpe não é desconhecido pelas autoridades. Ele ressaltou que, quando os criminosos entram em contato com a vítima, o número da central de atendimento do banco aparece no visor do celular, levando a vítima a acreditar que está realmente falando com sua instituição financeira.