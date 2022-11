PCDF deflagra operação Endgame e prende envolvidos em roubos

A PCDF deflagrou a operação Endgame e prendeu integrantes de uma associação criminosa especializada em roubo

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), meio da 38ªDP, com o apoio do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) e da Divisão de Operações especiais (DOE), deflagrou a operação Endgame e prendeu integrantes de uma associação criminosa especializada em roubo.

Os policiais cumpriram quatro mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Valparaíso, Cidade Ocidental, Vicente Pires e Samambaia.

Segundo o apurado, o grupo é suspeito de ter praticado nove roubos de março a maio de 2022, quatro deles em Vicente Pires. Os alvos dos autores eram transeuntes e a ação era normalmente realizada em duplas.

Os autores se aproximavam das vítimas usando um veículo HB20 ou Ford/Ka. O passageiro descia do automóvel e, com uma arma de fogo, rendia a vítima e exigia os pertences.

Após consumar a subtração, o autor voltava para o veículo do comparsa e ambos fugiam do local.

Em alguns dos crimes praticados, após consumarem a subtração, os envolvidos efetuaram disparos de air soft, demonstrando que alguns dos crimes eram cometidos com simulacros de arma de fogo.

Os indivíduos foram indiciados por associação criminosa e roubo circunstanciado. As penas podem superar 20 anos de prisão.