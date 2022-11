Supermercado é flagrado furtando energia em operação da Neoenergia na Candangolândia

Uma pessoa foi conduzida à delegacia e responsáveis responderão a inquérito criminal. Energia recuperada equivale ao consumo de aproximadamente 2 mil residências por um mês

Na última semana, a operação batizada de “Cesta Básica”, realizada em parceria com a 11ª Delegacia de Polícia, encontrou um supermercado, localizado na Candangolândia, com irregularidades na medição consumida e registrada pelos medidores de energia. O volume de energia recuperado foi de 345.528 KWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 2 mil residências por um mês.

A Neoenergia Brasília segue com as fiscalizações para combater o furto de energia elétrica em todo o Distrito Federal

Toda energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. Esse supermercado da Candangolândia apresenta um histórico de irregularidades – só em 2022, o estabelecimento foi autuado em outras seis oportunidades pela distribuidora. Ele estava cortado, mas ligado de forma clandestina, por conta de um débito existente com a concessionária, com mais de 10 faturas pendentes, totalizando o valor de R$ 16 mil.

O mercado foi novamente desligado, está fechado e só será regularizado após o pagamento desses débitos. Uma pessoa foi conduzida à delegacia para prestar depoimento. Os responsáveis vão responder no âmbito criminal.

“A Neoenergia Brasília tem atuado, diariamente, nas ações de combate ao furto de energia. A Polícia Civil vem trabalhando em parceria com a distribuidora e tem um papel fundamental na assertividade e eficiência das operações”, explica Gustavo Álvares, diretor-superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Brasília. “A distribuidora segue atenta e as fiscalizações vão continuar em todo o Distrito Federal”, finaliza o executivo.

O local foi mapeado após análise do centro de inteligência da Neoenergia Brasília e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo. Esses sistemas permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia.

Como forma de incentivo a empresários e a população de todo o Distrito Federal, a Neoenergia Brasília criou um canal de comunicação para que o cliente denuncie irregularidades ou defeitos em sua própria rede. Para isso, basta acessar um QR Code que está disponível no site da distribuidora Neoenergia Brasília.

Ao preencher o formulário, é aberta uma ordem de serviço de inspeção da unidade consumidora indicada. Se dessa inspeção “denunciada” resultar alguma irregularidade na medição de energia, a distribuidora se compromete a proteger a identidade do estabelecimento, além de suspender o processo de registro de Boletim de Ocorrência.

Segurança

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denúncia

A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos nossos canais de atendimento, por meio do telefone 116 ou presencialmente em uma de nossas lojas de atendimento.