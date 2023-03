Solenidade oficializa troca de comando no Corpo de Bombeiros Militar do DF

Coronel Mônica de Mesquita Miranda , primeira mulher a assumir o cargo mais alto do Corpo de Bombeiros no Brasil

O Dia Internacional da Mulher de 2023 marcou a passagem do comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Agora, oficialmente, uma mulher é a comandante-geral da corporação. Nesta quarta-feira (8), à noite, houve a solenidade de transmissão do cargo para a coronel Mônica de Mesquita Miranda , a primeira mulher a assumir o cargo mais alto do Corpo de Bombeiros no Brasil.

Desde janeiro como comandante-geral da corporação no DF, Mônica de Mesquita substitui o coronel Alan Alexandre Araújo, no posto desde maio do ano passado. “Me sinto pronta para cuidar da nossa corporação, para ajudar a zelar pela segurança pública do DF e dar um toque feminino em um cargo que normalmente é ocupado por homens. Estaremos juntos – homens e mulheres – em prol da capital do Brasil”, disse a comandante.

Presente à solenidade, na Academia de Bombeiro Militar, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, elogiou a chegada da coronel. “É um orgulho para o DF termos a primeira comandante mulher não só aqui, como no Brasil. A assunção da coronel Mônica é a continuidade de um trabalho muito bem feito pelo Corpo de Bombeiros em nossa capital”, definiu.

Com informações da Agência Brasil