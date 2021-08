PCDF apreende 60kg de maconha na BR 060

De acordo com a delegacia, o envolvido afirmou que era a primeira vez que fazia o transporte de entorpecentes

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil do DF informou que apreendeu 60kg de maconha em via pública. A ação foi realizada na BR 060, altura do Engenho das Lages, Gama (DF) e contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais avistaram um homem verificando o motor de um veículo, com o capô aberto, que estava em um acostamento. Os agentes, diante o nervosismo do homem, realizaram a abordagem e localizaram os 67 tabletes da droga.

De acordo com a delegacia, o envolvido afirmou que era a primeira vez que fazia o transporte de entorpecentes. A origem e destino da maconha não foram informados.

Após as providências legais, o autuado foi recolhido ao cárcere da PCDF.

Com informações da PCDF