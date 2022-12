PC e PMDF deflagram operação conjunta contra o comboio do cão no Guará

A PCDF, por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), e a PMDF deflagraram uma operação contra membros da facção Comboio do Cão no Guará

Nessa quarta-feira, 21, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do PATAMO, deflagraram uma operação contra membros da facção Comboio do Cão no Guará.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários locais. Um mandado de prisão preventiva pela prática do crime de homicídio foi cumprido. Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidas, ainda, duas armas de fogo, sendo um revólver cal.38 Special e uma pistola Taurus PT 740 Slim cal.40 com a numeração raspada, além de um carregador de pistola cal. 9 mm.

Também foi apreendida quantidade significativa de droga (crack, cocaína, maconha e haxixe), além a apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

A PMDF e a PCDF continuam no combate desse grupo.

O que é o Comboio do Cão?

Comboio do Cão é uma organização criminosa que tenta a cerca de 10 anos se instalar na capital do Brasil, mas sem sucesso.

Conhecidos pelas suas ações violentas, atuam no tráfico de drogas e de armas, homicídios e diversos outros crimes. A violência contra seus rivais é marca desses criminosos.