Educação divulga resultado de inscrições de ano letivo 2023

A Secretaria de Educação divulgou, nesta terça-feira (20), o resultado das novas inscrições para vagas na rede pública de ensino no Distrito Federal em 2023.

Ao todo, a pasta recebeu mais de 29 mil inscrições, tendo sido 19.316 pelo site e 10.565 pela Central de Atendimento ao Cidadão.

O período de efetivação da matrícula ocorrerá entre 3 e 10 de janeiro de 2023. Para garantir a vaga, é obrigatório que o estudante ou o responsável compareça presencialmente, dentro do prazo estipulado, na escola na qual o aluno foi contemplado com os documentos necessários para efetivar a matrícula. As aulas da rede pública de ensino do DF começarão em 13 de fevereiro.

Para a realização da matrícula é necessário apresentar a versão original e uma cópia dos seguintes documentos:

• Documento de identificação (RG) – Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto

• CPF do estudante

• Registro Geral/Carteira de Identidade ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante

• CPF do responsável legal pela matrícula do estudante

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

• Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o local indicado no ato da inscrição

• Duas fotografias 3×4

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

• Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019

• Número de Inscrição Social (NIS) do responsável legal pela matrícula do estudante

Vagas remanescentes

O estudante que não confirmar a matrícula no período determinado perde a vaga na escola indicada e só terá nova oportunidade quando abrirem as vagas remanescentes – aquelas que sobrarem depois do período regular da matrícula. O número dessas vagas e a data de inscrição serão divulgados posteriormente pela Secretaria de Educação.

Para verificar o resultado do pedido de remanejamento escolar e também a indicação da escola sequencial (quando o aluno passa de uma etapa para outra da educação básica), a orientação é para que o estudante e/ou responsável verifiquem junto à unidade de ensino que estudou em 2022. Portanto, fique atento.

As informações são da Agência Brasília