BRB supera R$ 1 bilhão em financiamento à produção de imóveis

A revisão do processo de análise de crédito, a expansão da base de clientes e a especialização da equipe contribuíram para os resultados recentes

O Banco de Brasília (BRB) superou a marca de R$ 1 bilhão na concessão de plano empresário, crédito destinado ao financiamento à produção imobiliária. O montante é recorde e representa um crescimento de 92,8% na comparação com o ano passado.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o resultado é fruto de uma série de ações que têm sido executadas pelo banco desde 2019, como revisão de processos e desburocratização. “O BRB tem atuado em prol do desenvolvimento econômico desde 2019 e em parceria com o setor da construção civil, importante cadeia de geração de emprego e renda. Batemos recordes no Distrito Federal e estamos avançando por outros estados do país concedendo crédito com agilidade e fazendo a diferença no setor”, afirma.

A revisão do processo de análise de crédito, a expansão da base de clientes e a especialização da equipe contribuíram para os resultados recentes. Soma-se a estes fatores a consolidação da presença nacional da marca do banco no segmento.

O BRB ampliou e fortaleceu sua atuação no estado de Goiás, por meio de parceria recente com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), e em João Pessoa, onde o banco também já viabiliza operações de financiamento à produção.

A modalidade de crédito plano empresário financia a produção de empreendimentos imobiliários urbanos, residenciais ou comerciais, enquadrados dentro ou fora do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O crédito para o segmento da construção civil permite financiamento de até 80% do custo da obra, com taxas competitivas e diferenciadas. Por meio do site do banco, é possível realizar simulação de valores.

Na concessão de crédito imobiliário, o BRB ocupa a liderança com 44% de market share. No Brasil, ocupa a sexta posição no ranking de concessão de financiamento imobiliário.

As informações são da Agência Brasília