Ação de Natal reúne 250 crianças no Centro Olímpico de Ceilândia

O evento contou com a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes, além de brinquedos infláveis, atrações artísticas e equipe de animação

Cerca de 250 crianças de instituições de acolhimento de Ceilândia participaram, nesta terça-feira (20), de uma tarde de lazer no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) Parque de Vaquejada, em Ceilândia. A festa faz parte do cronograma de ações do projeto Nosso Natal, da Chefia de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal.

O evento contou com a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes, além de brinquedos infláveis, atrações artísticas e equipe de animação. A ação teve o apoio de instituições como a Guarda Mirim Ambiental, Lagoinha Esportes, Despertar Sabedoria e Cantinho do Girassol.

“Quero agradecer a todos os nossos parceiros que tornaram esse evento possível. É muito gratificante poder de alguma forma proporcionar um momento de alegria e lazer para essas crianças”, enfatizou a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. “O objetivo é realizar eventos como esse em todo o Distrito Federal. Cada região conta com grandes empresários, grandes parceiros. É com essa participação da sociedade civil que nós poderemos fazer muitas outras ações como essa no ano que vem”, acrescentou.

Neste ano, o Nosso Natal foi ampliado para três ações. “No nosso primeiro evento, nós recebemos famílias em situação de vulnerabilidade, acolhidas em casas de passagem, na Residência Oficial em Águas Claras, que era um desejo da primeira-dama. Hoje estamos aqui na nossa segunda atividade. E esperamos finalizar com a nossa tradicional ceia de Natal, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nos restaurantes comunitários”, explicou a chefe de Políticas Sociais, Talita Mattosinhos.

O último ato da campanha Nosso Natal desse ano ocorre na sexta-feira (23). Nesta edição, o objetivo é valorizar a equipes de trabalho dos restaurantes. Chefs, cozinheiros, auxiliares e nutricionistas dos próprios restaurantes serão os responsáveis pelo cardápio da ceia.

As informações são da Agência Brasília