Passeio ciclístico em comemoração aos 62 anos da capital

Um passeio ciclístico será promovido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal no próximo dia 21. O evento tem o objetivo de comemorar os 62 anos da Capital brasileira. A data coincide com o feriado de Tiradentes.

A concentração está marcada para as 7h, no Estacionamento 13, em frente à Administração do Parque da Cidade. A saída está prevista para as 9h.

O evento será realizado com o apoio da Administração do Parque da Cidade. Para participar, é necessário que o interessado preencha um formulário que estará disponível no site do Detran a partir desta quarta-feira (13).

Os inscritos receberão uma “sacochila” contendo pulseira refletiva e materiais educativos. Além disso, participarão de palestras e poderão contar com serviços de manutenção básica de bicicletas no local.

Esta será a sétima etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran nas RAs, iniciativa fruto de parceria com as administrações regionais que visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso desse veículo e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

Ao término do evento, haverá um ato simbólico em comemoração ao 62º aniversário de Brasília, com bolo e a participação dos presentes para cantar parabéns para a cidade. Também será feito sorteio de brindes.

*Com informações da Agência Brasília