Quadrilha que utilizava loja de bebidas para vender cocaína é alvo da PCDF

Na manhã dessa terça-feira, um grupo criminoso especializado no tráfico de cocaína é alvo da Operação Descontaminação que foi deflagrada pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). Contra a quadrilha, que atua na região da chácara 150 do Sol Nascente, são cumpridos sete mandados de busca e apreensão contra a quadrilha. Nos endereços, a polícia encontrou armas, munições, drogas e grande quantidade de dinheiro em espécie.

Segundo a polícia, os traficantes utilizam duas distribuidoras de bebidas para realizar a venda do entorpecente aos usuários. Dessa forma, além das residências vinculadas aos suspeitos, as duas distribuidoras também são alvos da operação policial.

Outros integrantes da organização já haviam sido presos em flagrante pela 19ª DP, em março e setembro de 2021. À época, os investigadores localizaram grande quantidade de cocaína.

Descontaminação

O nome da operação é em alusão à ação que visa descontaminar a região do tráfico de cocaína. Os mandados são cumpridos em Ceilândia e Sol Nascente.

Cerca de 60 policiais civis participaram da operação, que também conta com apoio da Divisão de Operações Áreas (DOA) e com o do canil da Divisão de Operações Especiais (DOE).