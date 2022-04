Carnaval fora de época: “Não estou proibindo”, diz Ibaneis

Ainda assim, o governador não informou se o próprio GDF irá promover atividades e festas. Todos os estados estão com as datas e folias marcadas

Durante assinatura de ordem de serviço, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse não estar “proibindo nada” sobre festas de carnaval fora de época, previstos para ocorrer no fim deste mês.

“Nós não temos nenhuma restrição no momento. Estão todos livres. Quem quiser organizar as suas datas de Carnaval, suas festividades, estão com toda a tranquilidade. Nós estamos vivendo um momento de redução da pandemia”, disse o mandatário nesta terça-feira (12).

Ainda assim, o governador não informou se o próprio GDF irá promover atividades e festas. Todos os estados estão com as datas e folias marcadas.

Em fevereiro deste ano, quando acontece tradicionalmente as festas, o DF vivia um dos piores momentos da pandemia, com casos e taxas de ocupação hospitalar em alta. À época, Ibaneis determinou a suspensão das festas e diversas proibições aos brasilienses.