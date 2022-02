Passageiros do Paranoá Parque ganham reforço no transporte público para a W3 Norte

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implanta a melhoria na linha que está operando desde a última segunda-feira (21)

Os passageiros do Paranoá Parque vão contar com reforço de viagens na linha 101.1, que vai até a Rodoviária do Plano Piloto pela W3 Norte. O serviço passa a operar também aos sábados, a partir do dia 26/2, com a mesma quantidade de horários dos dias úteis. Serão duas saídas partindo do Terminal do Paranoá (6h05 e 6h35) e outras duas da Rodoviária do Plano Piloto (17h30 e 18h).

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) implanta a melhoria na linha que está operando desde a última segunda-feira (21) para otimizar o serviço aos passageiros. “Estive, pessoalmente, acompanhando a operação da 101.1 e essa solicitação foi feita pelos próprios usuários que embarcaram nas primeiras viagens”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

A tarifa da linha, que é operada pela empresa Pioneira, é R$ 5,50.

O trajeto completo da linha pode ser visto no DF no Ponto.

Sugestões

Os passageiros podem fazer pedidos de criação, alteração de itinerários e aumento na quantidade de viagens das linhas de ônibus por meio do 162 ou pelo site: www.ouv.df.gov.br. As manifestações são objetos de estudo da equipe técnica da Semob, que faz as intervenções sempre que houver demanda por transporte público coletivo.

Serviço

A partir do dia 26/2

Linha 101.1 – Paranoá (Paranoá Parque)/W3 Norte/Rodoviária do Plano Piloto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horários aos sábados

Saindo do Terminal do Paranoá

6h05 e 6h35

Saindo da Rodoviária do Plano Piloto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17h30 e 18h