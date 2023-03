Passageira tenta embarcar para Portugal com 3kg de cocaína

A passageira, natural de Fortaleza-Ce, escondeu a cocaína no fundo falso da mala e foi interceptada no Aeroporto de Brasília

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na última terça-feira (07), uma passageira, de 32 anos, com aproximadamente 3kg de cocaína em pó escondidos no fundo falso de uma mala no Aeroporto Internacional de Brasília. A droga seria levada para Portugal.

Os policiais federais desconfiaram de uma bagagem durante uma fiscalização de rotina e solicitaram a presença da passageira, natural de Fortaleza-Ce. Após a abertura da mala, os federais encontraram um pacote suspeito no forró da mala. Em seguida realizaram os narco testes e constataram que o conteúdo do pacote seria cocaína em pó.

A mulher foi encaminhada para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena de até 25 anos de reclusão.