Falso morador de rua ameaçava frequentadores do Gilberto Salomão

O homem se passava por morador de rua para conseguir doações, além de ameaçar e, com isso, extorquir os frequentadores do Gilberto Salomão

A prisão preventiva ocorreu no âmbito da Operação Falso Mendigo. Durante as investigações, a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), apurou que o falso morador de rua, morava em um prédio de classe média na região do Riacho Fundo.

Ainda segundo as investigações, o jovem se passava por morador de rua para conseguir doações, além de ameaçar e, com isso, extorquir os comerciantes e frequentadores do comércio do Lago Sul.

Após as providências legais, o indiciado foi recolhido à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.