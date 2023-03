PCDF prende hacker especializado em invadir sistemas e plataformas de cursos on-line

O suspeito irá responder por crimes contra a propriedade imaterial e por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), cumpriram

mandados de busca e apreensão nessa terça-feira (7), em endereços na cidade mineira de Montes Claros, todos vinculados a um hacker especializado em invadir sistemas e plataformas de cursos on-line.

De acordo com as investigações, as obras, que são protegidas por lei e comercializadas pela empresa por R$ 15 mil, eram revendidas ao preço de R$ 400 em ambientes virtuais, sem autorização expressa e com objetivo de lucro, o que acarretou em um prejuízo de mais de R$117 milhões.

Durante a operação, os agentes apreenderam três computadores, quatro smartphones, diversos dispositivos de armazenamento, dinheiro em espécie, apostilas dos cursos oferecidos pela empresa vítima e ainda uma cold wallet, que é um tipo de carteira de criptomoeda.

As penas somadas podem chegar a 14 anos de reclusão.