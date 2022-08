Parque da Cidade vai contar com drive-thru de vacinação para cães e gatos no sábado (27)

Outros 65 pontos de vacinação antirrábica também estarão disponíveis. Confira a lista completa dos locais

Sábado (27) tem vacinação contra raiva para cães e gatos no Parque da Cidade. O atendimento vai ser feito por meio de drive-thru e também para quem chegar a pé. Será no estacionamento 13, próximo ao parque Ana Lídia, das 9h às 17h.

A orientação para os tutores é levar os cães com coleira, guia e focinheira, mesmo para os que estiverem dentro dos veículos. Já os gatos precisam estar em caixas de transporte. Filhotes são vacinados a partir dos três meses. E o animal que estiver tomando a primeira dose da vacina antirrábica tem que receber uma dose de reforço após 30 dias.

Além do ponto de vacinação no Parque da Cidade, haverá mais 65 locais de atendimento no DF. A lista completa com os endereços e horários de funcionamento está disponível no link Vacinação antirrábica – Secretaria de Saúde do Distrito Federal

De acordo com o diretor substituto da Vigilância Ambiental em Saúde, Laurício Monteiro Cruz, a ação no Parque da Cidade pode ajudar o Distrito Federal a bater seu recorde de vacinação antirrábica. Em 2012, foram 222 mil cães e gatos imunizados. Já em 2022, desde o início da campanha de vacinação, em 6 de julho, já foram imunizados quase 200 mil cães e gatos. “A campanha é uma ação de saúde pública com alto nível de sucesso”, afirma.

A campanha de vacinação antirrábica vai prosseguir até o dia 6 de outubro. A Secretaria de Saúde conta com um estoque de 130 mil imunizantes e poderá solicitar mais ao Ministério da Saúde em caso de necessidade. “Vacina não vai faltar”, garante Laurício Monteiro Cruz.

Dengue

No estacionamento 13 do Parque da Cidade, também serão realizadas ações educativas sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A população vai poder conferir os cuidados necessários para evitar a criação de larvas em objetos como vasos de plantas, calhas e pneus, além de caixas d’água.

O trabalho educativo mostra onde os mosquitos conseguem se reproduzir sem serem notados pelos moradores das casas. De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 90% dos ovos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também haverá exposição sobre os animas peçonhentos encontrados no Distrito Federal e o que a população deve fazer em caso de ataque.

Ação integrada

A ação da Secretaria de Saúde terá o apoio do Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Esporte e Lazer e da administração do Parque da Cidade. As equipes do Detran estarão no local desde a madrugada para implantar a sinalização e de prontidão a partir das 6h30 para organizar eventual fila.

A recomendação do Detran é que os condutores evitem utilizar os estacionamentos 12 e 13, pois estes devem ser utilizados somente por quem for levar seus animais para a vacinação.

O Detran vai disponibilizar duas equipes atuando de forma simultânea durante todo o evento, fazendo revezamento com outras duas equipes, com o objetivo de auxiliar na fluidez viária e garantir mais segurança aos transeuntes.