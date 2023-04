Parque da Cidade volta a receber grandes eventos

Estão na lista do primeiro semestre do ano atrações como shows e competições esportivas. Confira!

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek que é um dos maiores pontos de encontro em Brasília voltará a receber grande eventos. Com atrações para o público de diferentes idades, a temporada está cheia de novidades. Estão na lista de destaques do primeiro semestre do ano eventos esportivos e culturais.

O secretário de Esporte e Lazer interino do DF, Renato Junqueira, reforça que a volta da agenda cultural no centro da capital ajuda a fomentar a economia da cidade. “O impacto de o Parque sediar grandes eventos é bastante positivo não só para destacar e fortalecer o turismo, mas também para alavancar e girar a economia. O Parque da Cidade, além de ser um dos lugares mais completos para a prática de esportes, também está se tornando referência para a realização dos eventos em Brasília”, disse.

Confira os destaques da programação:

Circo dos Sonhos – De 20 de abril a 21 de maio

Comandado pelo ator Marcos Frota, o Circo dos Sonhos traz o espetáculo Alakazan – A Fábrica Mágica. A atração propõe uma reflexão sobre a presença dos smartphones, tablets e computadores na formação das crianças. O show retrata o duelo entre Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, conhecida como a menininha do Circo dos Sonhos.

Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao redor dela. Em uma visita à biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet das mãos da garota.

O espetáculo de 90 minutos tem performances e números circenses de contorção, malabares, monociclo, equilíbrio no arame e tecido aéreo, entre outros.

O circo terá apresentações de terça a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, em três sessões: às 15h, às 17h30 e às 20h. Ingressos, neste link.

Funn Festival – De 12 de maio a 18 de junho

Na 4ª edição, o evento tem, entre as atrações confirmadas, Thiaguinho, Zé Ramalho, Bruno e Marrone, Emicida, Dorgival Dantas, Barão Vermelho, entre outros. As vendas dos ingressos são realizadas pela plataforma Ingresse.

Ao todo, serão 21 dias em funcionamento de sextas a domingo, com mais de 50 artistas consagrados em diversos gêneros e estilos musicais; 15 operações gastronômicas; parque de diversões para os pequenos; shows e teatros infantis.

Em um espaço de 30 mil m², a cenografia promete surpreender o público mais uma vez. A partir do tema Despertar de um sonho, o festival será realizado na Praça das Fontes.

Brasas Festival – 27 e 28 de maio

O Brasas Festival 2023 terá dois dias de evento com muito churrasco feito por grandes chefs churrasqueiros de todo o país, shows, muita cerveja e parque inflável para a criançada se divertir.

O sábado (27) será dedicado também à música, com várias estações de churrasco e bebidas à venda. Batizado como Esquenta, já que os preparativos para o grande festival iniciam um dia antes, os shows têm como atração principal Edson e Hudson e artistas locais.

Para os amantes de carnes, o domingo (28) é um prato cheio. Haverá um full open service (open bar e open food) com direito aos cortes de carnes com acompanhamentos e um cerveja. Atrações musicais de ritmos variados compõem o dia em que o churrasco é o grande protagonista. O evento será no estacionamento 3 e os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla.

Festival Junino – 7 de junho

Alceu Valença será a estrela do Festival Junino | Foto: Léo Aversa/ Divulgação



Com shows, comidas típicas, atrações infantis e programação para toda a família, a primeira edição do Festival Junino será realizado no estacionamento 12 e terá show de Alceu Valença. A área gastronômica será diversificada, com opções típicas com versões gourmet e assinadas por chefs da cidade. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Bilheteria Digital.

Circuito Nacional de Vôlei de Praia Banco do Brasil – 12 a 16 de julho

No ano que marca o início da corrida que define os representantes do vôlei de praia brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a CBV confirmou as novidades no circuito brasileiro da modalidade. A competição passa a fazer parte de um Sistema Nacional de Desenvolvimento com calendário integrando cerca de 70 disputas e foco na descoberta de novos talentos no desenvolvimento e na excelência. A etapa de Brasília será a sexta do circuito.

