Parque da Cidade recebe sua segunda horta comunitária

Com mais um espaço para a agricultura urbana, o parque agora poderá atender instituições beneficentes

Elisa Costa

[email protected]

Além da horta comunitária que já existe no Estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, uma segunda horta será montada no Estacionamento 10, que ficará entre o lago e a pista de cooper. O local já passou pelo processo de aração do solo e atualmente trabalha o plantio de hortaliças em 16 canteiros, cada um com 6 metros de comprimento. Segundo o administrador do parque, Carlos Bougleux, o projeto surgiu para ocupar áreas vazias com potencial de uso da comunidade e tem recebido elogios: “Tivemos muitas respostas positivas sobre a primeira hora então decidimos criar a segunda”.

Por lá são plantados alimentos como a rúcula, repolho, couve, espinafre, alface, chicória, coentro, mostarda, cebolinha, salsa, agrião, hortelã e cheiro-verde. As sementes das hortas são doadas pela própria comunidade e encaminhadas a um viveiro que produz as mudas. Até o momento, a primeira horta rendeu duas colheitas, que foram exibidas e disponibilizadas ao público. “Nosso objetivo é que os frequentadores do parque tenha a oportunidade de criar um laço com o espaço público”, explicou Carlos. Para as próximas colheitas, o plano é enviar um terço dos alimentos para seis instituições beneficentes que serão escolhidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Aos interessados em ajudar nos cuidados com a horta, é preciso entrar em contato com a administração do parque, de forma presencial ou virtual, pelas mídias sociais. A próxima colheita deve começar no dia 3 de dezembro. Os voluntários trabalham junto aos funcionários do órgão e mais cinco reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). De acordo com especialistas da área da Nutrição, o cultivo de alimentos incentiva a atividade física e o lazer, além da conscientização a respeito dos alimentos orgânicos.

Pelo que contou o administrador Carlos Bougleux, está sendo avaliada a inclusão de creches no roteiro de visitação e de estudantes de escolas no plantio e cuidados com a horta. A mais antiga delas fica ao lado da administração do Parque e da academia ao ar livre, e possui 21 canteiros e uma área de 77 metros quadrados. A primeira leva de sementes foi plantada no dia 29 de julho deste ano, através de doações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). É importante destacar que ambas as hortas recebem de segunda a sexta-feira a irrigação por meio de um caminhão-pipa da companhia, que também disponibiliza tonéis durante os finais de semana.

O Parque Dona Sarah Kubitschek fica localizado no centro de Brasília, tem acesso livre 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Ele conta com uma área de 420 hectares e foi planejado por grandes nomes do Distrito Federal: tem projeto de Oscar Niemeyer, obra paisagística de Burle Marx, área urbanística de Lúcio Costa e azulejos decorativos de Athos Bulcão. O local recebe em média 14 mil pessoas de segunda a sexta-feira, e 37 mil em finais de semana. Possui churrasqueiras, parques infantis, praças, quadras de futebol, quadras poliesportivas, lagos, restaurantes, banheiros e até um pavilhão de exposições.

Segundo as estimativas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), existem cerca de 120 hortas comunitárias no DF, sendo que muitas delas ficam dentro de escolas e locais pouco conhecidos do Plano Piloto e outras regiões administrativas. Em algumas, são plantadas até mesmo árvores frutíferas e ervas para chá. O que garante a realização da agricultura urbana e periurbana é a Lei Distrital nº 4.772 de 2012, que também define os objetivos das políticas de apoio culturais referentes à produção, hábitos saudáveis de alimentação e limpeza e promoção de espaços públicos ociosos.