Parque da cidade recebe evento de pets contra a leishmaniose canina

O evento acontecerá no estacionamento 10 do parque da cidade, entre 9 e13h, e contará com tendas com feirinha, brindes, dj e picolé

Neste domingo (29), acontece o evento Agosto Verde, um encontro de pets que visa a discussção e prevenção da leishmaniose. O evento acontecerá no estacionamento 10 do parque da cidade, entre 9 e13h, e contará com tendas com feirinha, brindes, dj, picolé e muita informação.

Os idealizadores ainda promete presentear todo cão presente com um repelente (coleira ou pour on) para prevenção da leishmaniose. Entre os palestrantes do dia estará o doutor Paulo Tabanez, um dos cinco veterinários especialistas no tratamento da leishmaniose canina no Brasil.