Parque da Cidade recebe 32º Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A etapa vai receber jogos da categoria Sub 19, que ocorrerão entre os dias 8 e 11, e das categorias Top 12 e Aberto, entre os dias 12 e 16

Entre os dias 8 e 16 deste mês, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek irá receber o 32º Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, com atletas das categorias Sub 19, Top 12 e Aberto. O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL).

A etapa vai receber jogos da categoria Sub 19, que ocorrerão entre os dias 8 e 11, e das categorias Top 12 e Aberto, entre os dias 12 e 16. As competições Sub 19 vão receber atletas de base com até 19 anos de idade. Para a categoria Top 12 são esperadas as 12 melhores duplas classificadas no ranking nacional, e a competição Aberto é destinada às duplas classificadas da 13ª até a 37ª posição no ranking nacional.

Além de ser uma oportunidade para os jogadores somarem pontos no ranking nacional, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia servirá como classificatório para os principais campeonatos internacionais. Dessa forma, as melhores duplas do Brasil estarão presentes, incluindo nomes consagrados da modalidade.

O circuito, iniciativa reconhecida nacionalmente, atrai atletas renomados e conta com o apoio da SEL. A parceria reforça o compromisso da secretaria em investir no esporte como uma ferramenta de inclusão social, bem-estar e promoção de valores fundamentais.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Parque da Cidade é mais uma oportunidade para promover a cidade como palco ideal para a realização de grandes eventos esportivos. “Estamos empenhados em oferecer um ambiente adequado para os atletas e também proporcionar uma apresentação esportiva de alto nível, contribuindo para o desenvolvimento social e esportivo e fortalecendo Brasília como palco de grandes competições”, afirma o gestor.

O evento oferece condições de jogo para as principais duplas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris (França), em 2024, e em Los Angeles (EUA), em 2028. As arenas que são montadas para cada etapa possuem entrada franca, com capacidade para cerca de 990 pessoas. O circuito, que começou em março e vai até dezembro, será composto por nove etapas.

As informações são da Agência Brasília