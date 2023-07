Entrega de documentos para conselheiros tutelares é prorrogada

O envio dos documentos para avaliação dos candidatos é a segunda fase do processo seletivo e tem caráter eliminatório

O período de entrega de documentação dos candidatos aos cargos de conselheiros tutelares do Distrito Federal foi prorrogado, segundo edital publicado no Diário Oficial do DF (DODF), nesta quarta-feira (05). Com esta decisão, o envio deverá ser feito até as 23h59 desta quinta (6), somente via internet, por meio deste link.

O envio dos documentos para avaliação dos candidatos é a segunda fase do processo seletivo e tem caráter eliminatório. Estão habilitados a prosseguirem no certame os aprovados na primeira etapa, a prova objetiva. Os requisitos de exigibilidade serão comprovados na análise de documentação enviada. O resultado preliminar da avaliação de documentos também foi alterado e será divulgado no dia 15 deste mês.

Confira, abaixo, a lista de documentos a serem enviados.

→ Comprovação de pelo menos dois anos de residência no território da região administrativa para a qual se candidatou

→ Certidão que comprove experiência de pelo menos três anos na atividade de promoção de defesa de crianças e adolescentes

→ Certidões negativas cíveis e criminais da Justiça do Distrito Federal e da Justiça Federal

→ Certidão negativa criminal da Justiça Militar

→ Certidão negativa de crimes eleitorais

→ Certidão negativa de contas julgadas irregulares expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

→ Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Civil do DF

→ Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal

→ Certidão de Quitação Eleitoral e de pleno gozo dos direitos políticos.

Eleição

O processo seletivo é realizado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e outros 440 suplentes, atendendo as 35 regiões administrativas do DF, para o quadriênio 2024-2027.

A primeira fase do processo seletivo ocorreu em 18 de junho, com a aplicação da prova objetiva para os candidatos. A terceira fase é a eleição dos candidatos, prevista para 1º de outubro. A quarta e última etapa será o curso de formação inicial, com data a ser divulgada posteriormente.

As informações são da Agência Brasília