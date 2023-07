GDF divulga resultado de 33 bolsas de estudo

O resultado divulgado apresenta a lista dos candidatos selecionados na primeira e na segunda opção de cursos

A Escola de Governo (Egov) divulgou, nesta quarta-feira (05), o resultado do processo seletivo dos candidatos da sociedade civil do programa de concessão de bolsas de estudo do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) para o segundo semestre.

O resultado divulgado apresenta a lista dos candidatos selecionados na primeira e na segunda opção de cursos e dos que ficaram fora do número de vagas oferecidas.

“Tenho certeza que essa oportunidade de cursar um ensino superior de forma gratuita poderá mudar a vida de todos os contemplados”, afirma a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

Ao todo, 33 estudantes da rede pública de ensino serão beneficiados pelo programa, que viabiliza o acesso, totalmente gratuito, a cursos de graduação da UDF. Dos 1.117 acessos dos candidatos à plataforma de dados, 64 inscrições estão aptas para a apuração.

Os contemplados estão habilitados para prestar o vestibular do curso para o qual requereram a bolsa de estudo. Uma vez aprovado, basta fazer a matrícula na instituição para ter o benefício concedido pelo programa.

Vagas

Os cursos mais procurados para esta seleção foram direito e fisioterapia. Nesta edição do programa, foram ofertadas 76 vagas, destinadas aos servidores públicos efetivos, empregados públicos do DF e representantes da sociedade civil que são ex-alunos da rede pública de ensino.

Após a divulgação do resultado final, a UDF receberá ofício com a relação dos contemplados em cada curso. O início das aulas está previsto para 14 de agosto. O procedimento de ingresso e matrícula no curso superior é de responsabilidade do candidato, que deverá seguir as exigências da instituição.

Já os candidatos que estão concorrendo às vagas destinadas aos servidores e empregados públicos deverão aguardar o resultado provisório, previsto para ser publicado no próximo dia 18.

Saiba mais sobre o processo seletivo.

