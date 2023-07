GDF investe R$ 200 milhões em obras na Estrutural

Centenas de famílias serão beneficiadas com a implantação de 690 m de redes de canos de polietileno de alta densidade com diâmetro de 63 mm

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá acabar com a espera de mais de 20 anos dos moradores da Quadra 2 da Estrutural e irá investir mais de R$ 200 milhões nas obras de construção da rede de água e esgoto da região.

Centenas de famílias serão beneficiadas com a implantação de 690 m de redes de canos de polietileno de alta densidade com diâmetro de 63 mm. A nova infraestrutura possibilita a regularização de até 257 ligações residenciais.

De acordo com o administrador da Estrutural, Alceu Prestes, o objetivo é trazer melhores condições para os moradores da Quadra 2. “Essa quadra sempre ficou ao relento, mas agora é prioridade para nós. A comunidade está satisfeita com o que temos feito e vai melhorar ainda mais”, pontuou. A Quadra 2 encontra-se em Área de Regularização de Interesse Social (Aris) e, por isso, é prioritária para receber infraestrutura de abastecimento de água.

Quando presenciou a movimentação das equipes, a moradora Antônia Oliveira, 46 anos, fez questão de acompanhar de perto o sonho antigo tornando-se realidade. “Moro aqui há oito anos e eu nunca tinha visto isso aqui. Estou muito alegre por ter alguém conseguindo trazer esses objetivos para nós. Agora vai pra frente”, comemorou a dona de casa.

O vigilante Rafael Braz, 37, comentou que era uma demanda antiga da população. “Tem mais de 20 anos que a gente aguarda isso. A Quadra 2 foi a primeira a ser formada e está sendo a última a receber essa infraestrutura. É uma maravilha, uma bênção. Ainda bem que chegou aquilo que todos almejavam”, afirmou.

Outras ações

De acordo com o administrador, a região vai ganhar também as obras iluminação pública e mais novidades: “Assim que os serviços da rede de água forem concluídos, nós vamos começar com a rede de água pluvial e o calçamento com bloquetes para melhorar ainda mais a infraestrutura dos moradores da Quadra 2”.

A líder comunitária Ilidia Pereira, 51, atua junto à administração na promoção de benfeitorias e conta: “A gente está tentando tudo isso desde 2002. Agora que começou, a gente espera que traga muitos benefícios. Primeiro com a água e esgoto e mais tarde com outras infraestruturas”.

As informações são da Agência Brasília