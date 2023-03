MPDFT denuncia homem que matou ex com 17 facadas

O MPDFT considera que o criminoso demonstrou “uma brutalidade fora do comum”, de acordo com a denúncia

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama denunciou, nessa quarta-feira (1º), um homem acusado de assassinar a ex-companheira com 17 facadas no mês passado.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), João Alves Catarina Neto matou Simone Sampaio de Melo e deve responder por homicídio doloso qualificado, cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro, em via pública, e foi motivado pelo egoísmo de João. O MPDFT considera que o criminoso demonstrou “uma brutalidade fora do comum”, de acordo com a denúncia.

O crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, pois o denunciado manteve relacionamento conjugal com a vítima por aproximadamente 22 anos. Os dois tiveram três filhos, que têm, hoje, 21, 15 e 9 anos. O homem foi contido e preso em flagrante por uma testemunha policial militar que passava pelo local.