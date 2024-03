Parceria entre Seape e Sedet beneficia a sociedade e promovem a ressocialização de custodiados do regime semiaberto

Representando os poderes, estiveram presentes o governador do DF, Ibaneis Rocha e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes

Uma parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e a Secretaria de Justiça (Sejus) por meio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), lançou nesta sexta-feira, 1/3, a Unidade da Fábrica Social no Complexo Penitenciário da Papuda.

O espaço escolhido foi o pátio desativado do antigo Centro de Internamento e Reeducação – CIR, no complexo penitenciário da Papuda, que foi palco da última rebelião em 2001 e, agora, se transformou em um centro de capacitação.

Representando os poderes, estiveram presentes o governador Distrito Federal (GDF), Ibaneis Rocha, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. O secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE), Wenderson Teles e o secretário do Trabalho (Setrab), Thales Mendes também marcaram presença.

Em seu discurso, Ibaneis destacou que sempre se preocupou com o sistema prisional e com as melhorias do Presídio. Além disso, o governador falou da importância da ressocialização. “Temos incentivado muito a questão do trabalho, porque sabemos que essa é a única maneira de reconduzir essas pessoas à sociedade com a qualificação melhor do que entraram aqui”.

No evento, Gilmar Mendes iniciou sua fala relembrando seu histórico de luta contra a superlotação carcerária e citou erros do sistema no geral. “Só soltar essas pessoas não adianta, precisamos investir nelas. Em parceria com a FUNAP, temos 102 pessoas trabalhando no STF que são egressas do sistema prisional”, ressaltou o ministro.

“O que a gente quer nesse trabalho é dar a possibilidade dessas pessoas voltarem para suas casas e tenham uma nova história.” A secretaria de justiça Marcela Passanessi deu ênfase na fala de Ibaneis e levantou os números do processo de ressocialização. “No começo do governo Ibaneis tínhamos 700 reeducandos prisionais trabalhando e hoje temos 4 mil”.

Fábrica Social de Pré-Moldados na Papuda

Esta unidade da Fábrica Social atenderá ao segmento da Construção Civil, com cursos de artefatos de concreto objetivando a execução de projetos de pré-moldados tais como: meios-fios e, tampas de bueiros, intertravados, (tipo de piso feito com blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral e por atrito entre as peças. O piso é permeável, oferece excelentes ganhos ambientais e pode ser utilizado em vários lugares).

A fábrica funcionará em um espaço de 4.800 metros quadrados de área que contará com sala de apoio, cozinha, banheiro, alojamento 500m2 de área administrativa, incluindo sala de monitores e salas de aula. Neste primeiro momento, serão contemplados 35 custodiados do regime semiaberto da unidade prisional que fica a poucos metros do Centro. A expectativa é aumentar este número no decorrer do curso e contemplar mais reeducandos nos próximos anos.

Os equipamentos que compõem a Fábrica de Pré-moldados são desde Betoneiras de alta capacidade até mesas vibratórias, passando por formas metálicas para meio-fio e diversas formas para a produção de pré-moldados e artefatos de concreto de altíssima qualidade. Além disso, um laboratório de informática foi construído e equipado, para atender à demanda das aulas de produção, onde os alunos cursaram, também, de forma teórica.

Cursos

Os cursos terão a duração de 01 ano e são voltados para atender aos egressos do sistema prisional, sendo que esta primeira turma será formada por 35 reeducandos que estão no sistema de semiaberto. O material produzido nesta unidade da Fábrica Social será aplicado na zeladoria das cidades por intermédio do Programa Renova DF.

Conforme a metodologia de ensino, os alunos vão aprender dentro dos seguintes eixos:

Conhecer e utilizar as normas de conduta ética e de relações interpessoais, visando ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

Manusear adequadamente equipamentos, máquinas e materiais, tanto em edifícios quanto em canteiros de obras;

Aplicar as normas técnicas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos, visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança do trabalho;

Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas;

Ter iniciativa e exercer liderança;