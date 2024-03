Adolescente é esfaqueado em frente a escola no Itapoã

Após o ataque, os agressores fugiram do local

No Centro de Ensino Fundamental (CEF) Zilda Arns, no Itapoã, na última quinta-feira (29), um adolescente de 15 anos foi alvo de um ataque a faca.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o incidente ocorreu por volta das 18h30, quando o jovem foi abordado por indivíduos que chegaram em um veículo. Na tentativa desesperada de escapar, o adolescente correu em direção ao interior da escola, mas foi atingido pelas costas antes de conseguir se proteger. Após o ataque, os agressores fugiram do local.

A ocorrência foi prontamente registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) como tentativa de homicídio. As câmeras de segurança do CEF captaram o momento do crime, o que possibilitou aos investigadores identificar os agressores. No entanto, até o momento, eles ainda estão foragidos.

O adolescente ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou receber transfusão de sangue antes de passar por uma cirurgia salvadora.