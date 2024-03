Dupla é presa suspeita de roubos de veículos em Samambaia e Taguatinga

Além das prisões, foram realizados quatro mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão a Roubos e Furtos (Corpatri), deflagrou nesta quinta-feira (29) a Operação Tracker, que culminou na prisão de dois homens acusados de quatro roubos de veículos nas regiões de Samambaia e Taguatinga.

Durante a operação, um dos autores foi detido em flagrante, enquanto os outros dois foram capturados em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Além das prisões, foram realizados quatro mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de um veículo GM/Tracker, uma arma de fogo, munições e diversos objetos roubados.

A investigação teve início imediatamente após o primeiro roubo, onde os três suspeitos foram identificados. O modus operandi do grupo consistia em abordar as vítimas quando estas entravam ou saíam de suas residências, sempre armados com armas de fogo. Após anunciar o assalto, rendiam as vítimas e fugiam levando os veículos e pertences.

Segundo o delegado da Corpatri, Guilherme Melo, os criminosos seguiam o mesmo padrão em todos os crimes. Após a subtração dos veículos, os bens eram vendidos por um valor baixo, em torno de R$ 3 mil, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Lá, os carros eram adulterados e posteriormente transportados para outros estados do país.