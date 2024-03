Homem é preso suspeito de violência doméstica

A ação visa combater a violência doméstica e familiar contra a mulher

Na última quinta-feira (29), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da investigação conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia (DP), deflagrou a Operação Thirty-Eight com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão. A ação visa combater a violência doméstica e familiar contra a mulher e contou com o apoio de duas equipes da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Durante a operação, um homem de 39 anos foi detido em sua residência, localizada na QR 38 do Guará II, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP).

Conforme apurado, o homem foi condenado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Guará por crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE).