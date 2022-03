Paranoá é a próxima parada do mutirão de vacinação contra a covid nas escolas

Segundo o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, para se imunizar no centro, não é necessário que se estude na escola

A terceira unidade de ensino a receber o mutirão de vacinação contra a covid-19 é o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Santa Paulina, no Paranoá. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (31), em coletiva de imprensa da Secretaria da Saúde.

A imunização na região ocorrerá neste sábado (2). Assim como nas outras fases do mutirão, a vacinação não será restrita apenas para crianças, de 5 a 11 anos. Jovens, adultos e idosos também poderão se imunizar no local com qualquer uma das doses necessárias.

Segundo o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, para se imunizar no centro, não é necessário que se estude na escola. “Se o pai perceber que vai facilitar a vacinação do seu filho, pode levar na escola. Também teremos um ponto de vacinação para adultos dentro da escola, bem separado”, disse na última coletiva.

No último sábado (24), quando o mutirão passou pelo CEM 1, no Guará, foram vacinadas, no total, 1.574 pessoas, sendo que 780 foram crianças e 594 adolescentes e adultos.

Assim como nas primeiras vezes, a Secretaria da Educação, que está trabalhando em parceira com a Saúde para o projeto, irá ofertar ônibus para levar as crianças e seus responsáveis para a unidade de educação.

O Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Santa Paulina fica na quadra 05, Área Especial 01 e ficará aberto das 9h às 17h.