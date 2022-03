Governador mostra cautela antes de divulgar nome de vice para a chapa nas eleições 2022

Segundo o chefe do executivo local, a composição deve passar por uma avaliação após os movimentos nos partidos, para as eleições de 2022

Em visita às futuras instalações do Na Hora de Samambaia, na manhã desta quinta-feira (31), o governador Ibaneis Rocha afirmou que ainda não vai divulgar o nome do vice-governador, que formará a chapa que concorre à reeleição no Distrito Federal. Segundo o chefe do executivo local, a composição deve passar por uma avaliação após os movimentos nos partidos, para as eleições de 2022.

“A questão do vice vai ficar para frente. Nós temos uma acomodação partidária para analisar, após o fechamento das filiações que estão sendo feitas. A partir daí, vamos avaliar como fica essa composição. Vários partidos que estão na base, estão se organizando para as eleições e aguardamos o final do prazo para sentarmos com todo o grupo e definirmos como vai ser”, explicou.

Ibaneis Rocha comemorou o fato de ter mantido o apoio de diversas vertentes após os quatro anos de governo. “Poucas pessoas resolveram sair da nossa base, quem ficou está se acomodando em seus partidos. Vamos ter eleições bem duras, mas estamos confiantes que tudo vai dar certo”, disse.

Segundo o governador, os preparativos para a briga pela reeleição segue um cronograma. “Temos em torno de oito partidos na base e agora vamos seguir até agosto, com a confirmação das candidaturas e o período eleitoral, onde teremos um debate amplo sobre nossa cidade”, finalizou.