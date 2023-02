Parada de ônibus na UnB é construída após reivindicação de estudantes

O Hospital Veterinário (HVet) não contava com parada de ônibus nas proximidades desde 2001, ano em que foi inaugurado

Muito utilizado por estudantes de medicina veterinária da Universidade de Brasília (UnB), além dos próprios funcionários e usuários do Hospital Veterinário (HVet), o local não contava com parada de ônibus nas proximidades desde a sua inauguração em 2001, há exatos 22 anos. Um abaixo-assinado na internet com quase mil assinaturas afirma que “alunos, funcionários e usuários do Hvetinho embarcam e desembarcam diariamente numa via rápida, onde não tem área de recuo, nem ponto de ônibus com abrigo”. A construção da parada trata-se, então, de uma reivindicação antiga dos estudantes.

A estudante de medicina veterinária da UnB, Joyce Morais, assiste aulas e faz estágio no Hvet. A aluna conta que nunca teve uma parada no local desde que passou a frequentar o hospital. “Usávamos uma árvore como abrigo. Mas quando chovia não rolava de ficar lá, né!? Ficávamos na guarita com os guardas”, ressalta Joyce.

Já na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o gabinete do deputado distrital Max Maciel recebeu diversas solicitações sobre essa reivindicação histórica dos alunos da UnB e encaminhou uma indicação ao Poder Executivo sugerindo, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob), a implantação da parada nas proximidades do Hospital Veterinário. A solicitação foi atendida e a obra começou nesta quinta (23).

“A construção da parada de ônibus vai atender as solicitações da comunidade universitária e usuários, que antes enfrentavam diversas dificuldades para acessar o Hospital Veterinário”, afirma o parlamentar.

O Hospital Veterinário da UnB é um local importantíssimo para o Distrito Federal, pois promove sanidade animal e saúde pública para todo o Distrito federal, prestando serviços médicos veterinários a animais da comunidade, bem como ao Corpo de Bombeiros Militares do DF, Secretaria de Agricultura do DF, Canil da Polícia Militar, entre outros.