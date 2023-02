Rua de Lazer do Guará confirmada para este domingo (26)

Trânsito entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei será fechado das 6h às 16h na Avenida Central da cidade

A Administração Regional do Guará promove neste domingo (26), das 6h às 16h, mais uma edição da Rua de Lazer. O evento ocorre na Avenida Central da cidade, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31 do Guará II. Brinquedos infláveis, pintura de rosto e distribuição de brindes estão entre as principais atrações.

O administrador regional do Guará, Arthur Nogueira, diz que o GDF está montando uma grande estrututa e que espera mais de mil pessoas no evento deste domingo | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

De acordo com o administrador do Guará, Artur Nogueira, mais de mil pessoas são esperadas para a Rua de Lazer deste mês de fevereiro. “O Governo do Distrito Federal (GDF) prepara uma grande estrutura para receber as famílias, crianças e pets. Desde já, agradecemos a mobilização de todos os órgãos envolvidos. Será um dia de muita alegria e descontração na nossa cidade”, destacou o administrador.

O evento conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, (CBMDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Serviço de Limpeza Urbano (SLU) e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Realizado sempre no último domingo de cada mês, a Rua de Lazer do Guará é uma ação para incentivar as pessoas a sair de suas casas, passear, encontrar vizinhos, ter acesso a serviços de artesanatos e assistir a apresentações culturais. Atividades esportivas e o famoso Trenzinho de Ferro também integram as opções de diversão.

Serviço

Rua de Lazer do Guará

– Data: 26 de fevereiro (domingo)

– Horário: 6h às 16h

– Local: Avenida Central, entre a 4ª DP até o Edifício Consei (QE 31 do Guará II)

– Outras informações: (61) 98199-1064

Com informações da Agência Brasília