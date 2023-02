Centro de Juventude oferece massoterapia gratuita para comunidade de Ceilândia

Os interessados podem agendar o dia e horário das sessões gratuitas diretamente no whatsapp do Centro de Juventude de Ceilândia

O Centro de Juventude oferecerá na próxima semana, de 27/02 a 03/03, sessões gratuitas de massoterapia na unidade de Ceilândia. A iniciativa busca aprimorar a profissionalização dos jovens inscritos no curso profissionalizante de Massoterapia e também ofertar acesso à saúde e bem-estar para comunidade local.

A ação é ministrada pelo massoterapeuta Joarley Laert, professor do curso, que reforça a importância da prática para os alunos. “A Massoterapia é uma excelente oportunidade para os jovens, principalmente os de baixa renda que desejam ingressar no mercado de trabalho e também melhorar a qualidade de vida. Ele oferece a chance de se tornarem profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que fornece um salário acessível”, afirma o profissional. Durante o curso profissionalizante, os jovens adquirem conhecimentos técnicos para avaliar sintomas e identificar o tratamento ideal para cada caso, agregando também a oportunidade de desenvolverem habilidades manuais, de comunicação e empatia, que são úteis em qualquer profissão.

Para o aluno Lucas Mateus, 23 anos, o curso contribuiu de maneira significativa para sua qualificação profissional. “O curso ajudou muito a expandir meus conhecimentos e a me tornar um profissional mais bem qualificado. Fiquei feliz por ter tido a chance de aprender sobre técnicas de massagem profissional, além de questões ligadas ao corpo humano. Agradeço ao Professor Laert por me proporcionar essa experiência incrível e nos ensinar tão bem”, diz agradecido.

Os interessados podem agendar o dia e horário das sessões gratuitas diretamente no whatsapp do Centro de Juventude de Ceilândia, pelo número (61) 9.9629-6941. Os atendimentos serão realizados na própria unidade, localizada na QNN 13, Área Especial Módulo B, ao lado da estação de metrô Ceilândia Norte, nos dias 27/02 a 03/03, das 14h às 17h.

Em visita ao CJ de Ceilândia, o Secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, aprovou a atuação profissional dos jovens em formação. “Tive a oportunidade de atestar a qualidade da formação oferecida no curso e vejo que estamos no caminho certo. O CJ é um ambiente que proporciona novas possibilidades para juventude no ingresso ao mercado de trabalho e também no empreendedorismo”, afirma.

Centro de Juventude

De iniciativa da Secretaria da Família e Juventude, o Distrito Federal possui atualmente cinco unidades do Centro de Juventude, localizadas em regiões de vulnerabilidade social. Sob gestão da IECAP Agência de Transformação Social em Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, e da ADRA em Samambaia Sul e Recanto das Emas, os espaços oferecem gratuitamente a jovens de 15 a 29 anos de idade acesso gratuito a cursos e oficinas voltados às áreas de educação, capacitação e qualificação profissional, esportiva e cultural, além do atendimento psicossocial com equipe multidisciplinar.

Para se inscrever nos cursos e oficinas gratuitos, o jovem precisa ser residente no Distrito Federal. As inscrições são realizadas diretamente nas unidades, conforme a disponibilidade das turmas, ou pelo site.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE