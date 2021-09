‘Pancadas de chuva isoladas’, diz Inmet nesta quinta (23)

A precipitação é resultado do aumento da umidade que vem da Amazônia, que espalha nuvens carregadas pelo interior do Brasil

Sim, brasilienses. A tão esperada chuva está chegando na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover durante a tarde ou a noite em locais isolados do Distrito Federal.

Conforme o Inmet, os termômetros da capital devem registrar 33°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar varia entre 65 e 25% na capital.

Possibilidade de chuva nesta quinta-feira

O instituto informou que, durante a tarde e a noite, a previsão é de “muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas”. A precipitação é resultado do aumento da umidade que vem da Amazônia, que espalha nuvens carregadas pelo interior do Brasil.

A chegada da primavera também contribui para as chuvas em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. De acordo com o Climatempo, as altas temperaturas nessas áreas gera condições para os temporais.