Homem que mantinha ex-companheira em cárcere privado é preso

Suspeito usava uma faca e um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima de morte, afirma a PMDF

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar (PMDF) por manter em cárcere privado a ex-companheira. O caso aconteceu na QN 8E, do Riacho Fundo II, e a prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (22).

Segundo a PMDF, vizinhos viram o homem agredir a mulher, uma jovem de 19 anos. Ele jogou spray de pimenta nela e a trancou dentro de casa. “Ele ainda usava uma faca e um simulacro de arma de fogo para ameaçá-la de morte”, diz a corporação.

Militares foram ao local e encontraram o agressor com uma faca na mão. Ele confessou o crime e disse que agiu desta forma devido a um desentendimento por causa do filho do ex-casal.

O indivíduo foi preso em flagrante e levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).