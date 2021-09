Vagas gratuitas em cursos de Desenho, Libras, Monitor infantil, Técnico em Meio Ambiente

As inscrições podem ser feitas de 22 a 28 de setembro pelo sistema de Processo Seletivo do IFB. A seleção será por sorteio eletrônico

No Campus Gama a seleção é para cursos de formação inicial e continuada para o segundo semestre de 2021. São mais de 170 vagas gratuitas para os cursos on-line de Básico de Desenho, Ensino de Ciências para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Língua Brasileira de Sinais (Libras) – básico e intermediário, a serem ofertados pelo IFB Campus Gama.



As inscrições podem ser feitas de 22 a 28 de setembro pelo sistema de Processo Seletivo do IFB. A seleção será por sorteio eletrônico.



IFB/ Campus Estrutural



No Campus Estrutural há a oferta de 40 vagas para o curso Técnico em Meio Ambiente na modalidade Integrado ao Médio para Jovens e Adultos (para quem tem mais de 18 anos e o ensino fundamental).



O curso é gratuito, tem duração média de 2 anos e é noturno. A seleção é por sorteio e há reservas de vagas para ações afirmativas.



As inscrições podem ser feitas entre os dias 23 de setembro e 04 de outubro pelo sistema de Processo Seletivo do IFB.

IFB/ Campus Planaltina



O Campus Planaltina divulga vagas para os cursos superiores gratuitos de Tecnologia em Agroecologia, Bacharelado em Agronomia e Licenciatura em Biologia. São 80 vagas disponíveis para o IFB Campus Planaltina.



A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas será efetuada, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) referente a uma das seguintes edições: 2020, 2019, 2018 ou 2017.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



As inscrições podem ser feitas por formulário on-line no período de 21 a 26 de setembro.



IFB/ Campus São Sebastião



Por fim, o Campus São Sebastião oferta ainda 200 vagas gratuitas para os cursos de Formação Inicial e Qualificação Profissional para o segundo semestre de 2021. São eles:



Formação Inicial em Artes Visuais do PAS* do 2º Ano – 40 vagas

Formação Inicial em Artes Visuais do PAS do 3º Ano – 40 vagas

Formação Inicial em Obras Musicais do PAS do 3º Ano – 40 vagas

Formação Inicial em Introdução à Gestão de Projetos Socioambientais – 30 vagas

Qualificação Profissional em Assistente Administrativo – 40 vagas

Qualificação Profissional em Monitor Infantil – 40 vagas



Serão consideradas somente as inscrições realizadas entre 8 horas do dia 27 de setembro e 23h59 do dia 8 de outubro, por meio do formulário on-line. As dúvidas serão respondidas pelo telefone (61) 2193-8130 e pelo e-mail [email protected]

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Serviço IFB

Acesse os editais em www.ifb.edu.br e clique aqui para acesso ao sistema de inscrições, após ler as informações de seu interesse.